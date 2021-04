Godzilla vs. Kong domina il box office USA per la terza settimana (Di lunedì 19 aprile 2021) Prosegue la corsa di Godzilla vs. Kong, primo per la terza settimana al box office americano, ma tutti i film vedono un aumento negli incassi, segnale di una lenta ripresa del settore. Dopo un debutto record, prosegue la corsa agli incassi di Godzilla vs. Kong, in testa al box office USA per la terza settimana consecutiva con un incasso di 7,7 milioni di dollari che lo porta a superare gli 80 milioni in patria. Segnali di ripresa giungono dal botteghino americano, il tutto con il film disponibile in contemporanea in streaming su HBO Max. Godzilla vs. Kong, diretto da Adam Wingard, vede nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) Prosegue la corsa divs., primo per laal boxamericano, ma tutti i film vedono un aumento negli incassi, segnale di una lenta ripresa del settore. Dopo un debutto record, prosegue la corsa agli incassi divs., in testa al boxUSA per laconsecutiva con un incasso di 7,7 milioni di dollari che lo porta a superare gli 80 milioni in patria. Segnali di ripresa giungono dal botteghino americano, il tutto con il film disponibile in contemporanea in streaming su HBO Max.vs., diretto da Adam Wingard, vede nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza ...

