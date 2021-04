Femminicidio a Vicenza | cinquantunenne uccide la moglie a martellate Presenti in casa i due figli di 13 e 9 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un muratoreha ucciso ladi 39nella abitazione della coppia a Pove del Grappa, in provincia di. In quelle ore anche i duedella coppia, di 13 e 9, si trovavano inma non è ancora stato chiarito se abbiano visto quanto è accaduto o no. Dopo il delitto l’uomo ha chiamato il 112 e si è costituito ai Carabinieri. Secondo quanto si è appreso, il delitto è stato commesso intorno alle 17 all’interno dell’abitazione della coppia, albanese d’origine e residente a Pove del Grappa da diversi. L’abitazione e la zona limitrofa sono state interdette alle persone e al traffico. I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno effettuato i rilievi con i colleghi del nucleo ...