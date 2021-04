Detenuto si toglie la vita nel carcere di Bellizzi Irpino

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Durante la nottata uncinquantenne di origini pugliesi, giudicabile per reati associativi ex art. 416 bis, si è tolto la”. E’ l’annuncio di Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. “Il suicidio è avvenuto a mezzo impiccamento: il recluso, approfittando che i compagni di cella stessero dormendo, ha posto in atto il suo insano gesto impiccandosi al termosifone della stanza. Dalle notizie che trapelano non vi sono stati segnali che potevano far pensare ad un tale estremo gesto da parte delsuicida. L’Autorità giudiziaria competente sta ovviamente già indagando sulla dinamica e sul perché di tale suicidio. Tali eventi critici lasciano tutti nello sconcerto sia il personale operante che i detenuti ivi presenti” ...

