Daydreamer gran finale | Sanem perde le speranze

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 aprile 2021) I protagonisti diavevano ritrovato la felicità e la fiducia reciproca. Can estavano per partire con la barca per fare una gita intorno al mondo con destinazione Galapagos. Ma nelle puntate turche i due avranno un terribile incidente che costerà caro, soprattutto ache si troverà ad affrontare l’amnesia di Can che non la riconoscerà più. Saranno molti i tentativi fatti dalla Aydin per tentare di far recuperare la memoria al suo amato, purtroppo tutto sarà inutile e questo scoraggerà non poco la giovane scrittrice, che inizierà a pensare di aver perso per sempre l’uomo dei suoi sogni, per questo tornerà a vivere a casa dei genitori. Can intanto è particolarmente divertito dai tentativi didi farlo ricordare e, dopo aver letto il libro che racconta la loro storia, decide di cercarla. ...