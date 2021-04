Covid, imprenditore vola da Roma a Palermo per vaccinarsi con AstraZeneca (Di lunedì 19 aprile 2021) Da Roma a Palermo per vaccinarsi contro il Covid. Giuseppe Rocchia, 64 anni, imprenditore, saputo dell’Open-weekend, l’iniziativa del governo regionale Musumeci che fino a questa sera consente agli... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 aprile 2021) Dapercontro il. Giuseppe Rocchia, 64 anni,, saputo dell’Open-weekend, l’iniziativa del governo regionale Musumeci che fino a questa sera consente agli...

Advertising

GazzettaDelSud : ?? OPEN-WEEKEND | Da Roma a Palermo per vaccinarsi contro il Covid. L'imprenditore Giuseppe Rocchia, 64 anni ha pr… - infoitsalute : L'imprenditore-alpino Rodolfo Moro, vittima del Covid - EmmeReports : Covid19, imprenditore romano sceglie la Sicilia per vaccinarsi - infoitinterno : Covid: imprenditore romano vola a Palermo per vaccinarsi - infoitsalute : Covid, imprenditore romano arriva in Sicilia per vaccinarsi -