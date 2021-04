Covid, 8.864 casi e 316 decessi. Tasso di positività al 6% (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 8.864 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.694. Sono invece 316 le vittime in un giorno (ieri 251). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.878.994, i morti 117.243. Gli attualmente positivi sono 493.489 (-11.122 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.268.262 (+19.669). Con 146728 tamponi processati - come sempre di domenica il numero è molto inferiore agli altri giorni - il Tasso di positività è al 6% Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 8.864 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.694. Sono invece 316 le vittime in un giorno (ieri 251). In totale idall’inizio dell’epidemia sono 3.878.994, i morti 117.243. Gli attualmente positivi sono 493.489 (-11.122 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.268.262 (+19.669). Con 146728 tamponi processati - come sempre di domenica il numero è molto inferiore agli altri giorni - ildiè al 6%

