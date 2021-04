Calciomercato Milan | Calhanoglu in Spagna | ‘Colpa’ di Raiola!

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tiene banco in casala questione legata al rinnovo di Hakanin sede di: pare sia stato offerto al Barcellona Secondo successo consecutivo per ilin… L'articoloindiè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - PietroMazzara : Il #Milan accelera su #Walz. Previsto viaggio a Milano dell’agente per cercare accordo definitivo #Calciomercato - calciomercatoit : ?? - calciomercatoit : ?? - cmdotcom : La Superlega con Inter, Juve e Milan spacca il calcio: ospiti Andrea D'Amico e Umberto Gandini, siamo LIVE su Twitc… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

... Umberto Gandini , presidente della Lega Basket Serie A ed ex dirigente die Roma; e Andrea D'Amico , procuratore con cui affrontare l'evoluzione deltra Superlega e Covid. CHI ...1 Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sono diversi rumors e retroscena che tornano sull'acquisto di Fikayo Tomori da parte del. Il Chelsea avrebbe spinto il centrale in rossonero per fare un dispetto ad Antonio Conte nella corsa scudetto in Italia date che con il club londinese i rapporti si sono congelati.La Superlega spaventa tifosi e opinionisti. Ma il calcio è business da sempre, e anche rottura, come racconta la nascita della Premier League ...Massimo Oddo, intervenuto a Milan TV durante l'Inferno del Lunedì, ha detto la sua sul progetto della Super League: "Questa mossa per quanto mi riguarda è azzeccata, il ...