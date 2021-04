Tutti in lacrime per l’esibizione di Giulia con la piccola Olivia ad Amici 20 (Di domenica 18 aprile 2021) Una emozionatissima Veronica Peparini ha annunciato con queste parole l’esibizione di Giulia nel corso della serata del 17 aprile 2021, per la nuova puntata di Amici 20: “Sul palco ci sarà la parte migliore di me”. Una bella sorpresa per il pubblico del talent di Canale 5 che ha visto entrare in scena, insieme a Giulia, la piccola Olivia, la figlia di Veronica Peparini. Nella coreografia, si andava alla ricerca di quel bambino che c’è sempre nel nostro io e la piccola Olivia rappresentava proprio questa ricerca. La bambina è stata tra l’altro bravissima, nelle sue vene scorre già il sangue del talento di famiglia. E l’esibizione con Giulia ha commosso davvero Tutti. Ancora prima di vedere arrivare la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 18 aprile 2021) Una emozionatissima Veronica Peparini ha annunciato con queste paroledinel corso della serata del 17 aprile 2021, per la nuova puntata di20: “Sul palco ci sarà la parte migliore di me”. Una bella sorpresa per il pubblico del talent di Canale 5 che ha visto entrare in scena, insieme a, la, la figlia di Veronica Peparini. Nella coreografia, si andava alla ricerca di quel bambino che c’è sempre nel nostro io e larappresentava proprio questa ricerca. La bambina è stata tra l’altro bravissima, nelle sue vene scorre già il sangue del talento di famiglia. Econha commosso davvero. Ancora prima di vedere arrivare la ...

