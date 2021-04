Torino-Roma 3-1 | Nicola | “Felice per i miei ragazzi | prestazione eccellente”

(Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico delDavide, al termine del match vinto 3-1 contro la, valevole per la trentunesima giornata giornata di Serie A 2020/2021, ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: “Sonoper i mie, sono riusciti in tutto ciò su cui stiamo lavorando. Laè stata. Mi è piaciuta la squadra per convinzione e qualità di gioco. Vedo quell’entusiasmo che la squadra sta mettendo nel giocare e lo vedo crescere in ognuno di loro. Trovare qualcuno che non abbia dato oggi il suo contributo è difficile”. “Sonoper Zaza così come per Nkolou. Ora si deve recuperare velocemente. Incontriamo ora molte squadre qualitative e bisogna essere sul pezzo. Ci siamo sempre concentrati sul ...

La Roma di Paulo Fonseca ha dimostrato di essere una squadra ricca di alti e bassi: questi ultimi, soprattutto in difesa Altalena è la parola giusta per descrivere la stagione della Roma fino a questo momento. La squadra di Paulo Fonseca ha portato avanti il nome dell'Italia nelle competizioni europee. E' bene ricordare che è l'unica squadra della Serie A presente nelle ...Seconda vittoria consecutiva per il Torino che supera la Roma, in rimonta 3 - 1 e conquista tre punti importanti n chiave salvezza. Sanabria, Zaza e Rincon nel secondo tempo regalano il successo ai granata dopo che la Roma, al 3' del ...