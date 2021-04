Scuola,da lunedì in classe 6,8 mln studenti (8 su 10).1,6 mln in Dad (Di domenica 18 aprile 2021) Da lunedì 19 aprile saranno a Scuola per seguire le lezioni in presenza 6 milioni e 850mila alunni: l'80,5% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie: oltre otto su dieci, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) Da19 aprile saranno aper seguire le lezioni in presenza 6 milioni e 850mila alunni: l'80,5% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie: oltre otto su dieci, ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lunedì Scuola,da lunedì in classe 6,8 mln studenti (8 su 10).1,6 mln in Dad Da lunedì 19 aprile saranno a scuola per seguire le lezioni in presenza 6 milioni e 850mila alunni: l'80,5% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie: oltre otto su dieci, ...

