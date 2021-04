Scendono i contagi a Golfo Aranci: al via la vaccinazione degli over 70 (Di domenica 18 aprile 2021) (Visited 89 times, 90 visits today) Notizie Simili: Gli appuntamenti con l'anagrafe canina nel mese di… Vaccini per gli over 70, il calendario nei comuni… Il primo giorno del nuovo ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 18 aprile 2021) (Visited 89 times, 90 visits today) Notizie Simili: Gli appuntamenti con l'anagrafe canina nel mese di… Vaccini per gli70, il calendario nei comuni… Il primo giorno del nuovo ...

Advertising

PierantoniFabio : @GiuseppePalma78 #iostoconSalvini ma anche lui deve stare con noi” POPOLO “. QUESTA È DITTATURA anche LA LEGA STA A… - siracusa2000 : Diario della pandemia. Scendono sotto quota mille i nuovi contagi in Sicilia. Meno decessi - QCanavese : COVID IN CANAVESE - Scendono i contagi, siamo tornati ai livelli di inizio marzo - I DATI COMUNE PER COMUNE - ElGuappo6 : RT @calchi963: @mgmaglie Se riaprendo tutto, come successo in Texas, i contagi scendono pure come fanno a spiegare che hanno sempre avuto r… - infoitsalute : Covis, scendono i contagi: i nuovi positivi sono 751 -