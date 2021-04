Salvini rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms (Di domenica 18 aprile 2021) PALERMO – Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms, che risale ai tempi in cui il ‘Capitano’ era ministro dell’interno. Questo il commento di Salvini, affidato alla sua pagina Facebook: “rinviato a giudizio. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Per Salvini il Mes non è un derby Sondaggi politici di Novembre 2018: Governo in calo La Lega si conferma il primo partito Salvini indagato per Open Arms Salvini e il governo “tasse e ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 18 aprile 2021) PALERMO – Il leader della Lega, Matteo, è statoper la, che risale ai tempi in cui il ‘Capitano’ era ministro dell’interno. Questo il commento di, affidato alla sua pagina Facebook: “. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Peril Mes non è un derby Sondaggi politici di Novembre 2018: Governo in calo La Lega si conferma il primo partitoindagato pere il governo “tasse e ...

