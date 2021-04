(Di domenica 18 aprile 2021) Ilmette nel sacco lae vince 3 - 1. Bissato il successo contro l'Udinese, i granata conquistano tre punti importantissimi in chiave salvezza. I giallorossi partono fortissimo: al 3' è già ...

Advertising

VPrivaci : RT @Gazzetta_it: Ribaltone Toro: ripresa da favola e la Roma scompare. Fonseca, zona Europa addio? #torinoroma - sportli26181512 : Ribaltone Toro: ripresa da favola e la Roma scompare. Fonseca, zona Europa addio?: Ribaltone Toro: ripresa da favol… - romaforever_it : Ribaltone Toro: ripresa da favola e la Roma scompare. Fonseca, addio 4° posto? - sara_voza : RT @Gazzetta_it: Ribaltone Toro: ripresa da favola e la Roma scompare. Fonseca, zona Europa addio? #torinoroma - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Ribaltone Toro: ripresa da favola e la Roma scompare. Fonseca, zona Europa addio? #torinoroma -

Ultime Notizie dalla rete : Ribaltone Toro

La Gazzetta dello Sport

All'85' la Roma resta in dieci per l'espulsione di Diawara e ildilaga. Rincon in pieno recupero chiude i giochi. Con questa vittoria, gli uomini di Nicola salgono a quota 30 punti: +5 sul ...Al primo vero affondo delnella ripresa arriva il pareggio. Sul cross avvolgente di Ansaldi ... i granata ci credono invece di piu' e a un quarto d'ora abbondante dalla fine arriva il. I ...Al primo vero affondo del Toro nella ripresa arriva il pareggio ... i granata ci credono invece di piu' e a un quarto d'ora abbondante dalla fine arriva il ribaltone. I ragazzi di Nicola trovano il ...Avvio choc dopo gli addii di Maniero e Ballarin: biancorossi sotto a Chions, poi ci pensa la mezzala. Oggi il nuovo tecnico ...