Recovery, Draghi lima il piano: entro il 30 aprile a Bruxelles

Il piano nazionale di rilancio e resilienza sarà inviato entro il 30 aprile a Bruxelles. Questa settimana e la successiva, confermano fonti di Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi sarà impegnato in nuove riunioni per definire gli ultimi dettagli del Pnrr, che approderà al tavolo del Cdm prima di essere presentato alle Camere, il 26 e il 27 aprile. Ieri un'agenzia internazionale aveva scritto di un possibile slittamento a metà maggio, "ma questa ipotesi non c'è mai stata e non è chiaro come sia potuta trapelare. Il Pnrr arriverà puntuale a Bruxelles", confermano le stesse fonti all'Adnkronos.

**Recovery: fonti P.Chigi, Draghi lima Pnrr, entro 30 aprile a Bruxelles** Il Piano nazionale di rilancio e resilienza sarà inviato entro il 30 aprile a Bruxelles. Questa settimana e la successiva, confermano fonti di Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi sarà impegnato in nuove riunioni per definire gli ultimi dettagli del Pnrr, che approderà al tavolo del Cdm prima di essere presentato alle Camere, il 26 e il 27 aprile. Ieri un'agenzia ...

Recovery, Draghi lima il piano: entro il 30 aprile a Bruxelles Adnkronos La road map di Draghi. Il 26 e 27 aprile il PNRR verrà presentato alle Camere Il premier Mario Draghi, secondo la road map già prevista, illustrerà il piano alle Camere il 26 e 27 aprile e prima di quella data ci sarà un passaggio in Consiglio dei ministri.

Palazzo Chigi, Recovery a Ue il 30/4, road map confermata "L'Italia presenterà puntualmente il 30 aprile il Piano nazionale di rilancio e resilienza". Lo dichiarano fonti di Palazzo Chigi interpellate al riguardo dopo che erano circolati rumors, rilanciati d ...

