Procida, Covid Dilaga a Scuola: 70 Alunni e 15 Insegnanti in Isolamento (Di domenica 18 aprile 2021) La Asl Napoli 2 Nord ha disposto l'Isolamento domiciliare per 70 Alunni, 15 insegnati e 3 collaboratori scolastici dell'istituto per l'infanzia "Capraro" di Procida. Tutti in didattica a distanza, quindi, ...

