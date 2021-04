MotoGP, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Portogallo 2021, palinsesto Sky, DAZN e TV8 (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto è pronto per il Gran Premio del Portogallo, terzo atto della MotoGP 2021. Dopo le due tappe arabe di Losail, i centauri del Motomondiale si preparano per scendere in pista tra i sali e scendi del bellissimo circuito che sorge nella regione dell’Algarve. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese Il francese Johann Zarco è il leader della classifica generale grazie ai due podi realizzati in Qatar. Il portacolori del Team Pramac (Ducati) si prepara a mantenere la leadership del Mondiale dagli attacchi delle Yamaha ufficiali dello spagnolo Maverick Vinales e del francese Fabio Quartararo, vincitori nel deserto di Doha. Guarda il GP del Portogallo live su DAZN Torna in pista Marc Marquez con l’Honda ufficiale dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio avvenuto nel corso del GP di Spagna (Jerez) ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto è pronto per il Gran Premio del, terzo atto della. Dopo le due tappe arabe di Losail, i centauri del Motomondiale si preparano per scendere in pista tra i sali e scendi del bellissimo circuito che sorge nella regione dell’Algarve. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese Il francese Johann Zarco è il leader della classifica generale grazie ai due podi realizzati in Qatar. Il portacolori del Team Pramac (Ducati) si prepara a mantenere la leadership del Mondiale dagli attacchi delle Yamaha ufficiali dello spagnolo Maverick Vinales e del francese Fabio Quartararo, vincitori nel deserto di Doha. Guarda il GP dellive suTorna in pista Marc Marquez con l’Honda ufficiale dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio avvenuto nel corso del GP di Spagna (Jerez) ...

