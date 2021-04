Masters1000 Montecarlo, Stefanos Tsitsipas: “Dovrò elevare il mio gioco e spingerlo al limite” (Di domenica 18 aprile 2021) Stefanos Tsitsipas si giocherà oggi il successo nel Masters1000 di Montecarlo contro il russo Andrey Rublev. Una sfida che si preannuncia estremamente spettacolare tra due dei giocatori in migliori condizioni di forma in questo momento. Il greco in semifinale ha sfruttato il problema fisico dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, costretto al ritiro. Ora, però, il 22enne ellenico sarà chiamato a dare il meglio di sé per superare il russo: “Mi aspetta un avversario difficile, Dovrò elevare il mio gioco e spingerlo al limite, perché voglio mettermi nelle condizioni di vincere un torneo del genere. Giocare una finale è un sogno che si realizza“. Negli ultimi mesi i giovani tennisti del circuito stanno cercando di prendersi la ribalta, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)si giocherà oggi il successo neldicontro il russo Andrey Rublev. Una sfida che si preannuncia estremamente spettacolare tra due dei giocatori in migliori condizioni di forma in questo momento. Il greco in semifinale ha sfruttato il problema fisico dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, costretto al ritiro. Ora, però, il 22enne ellenico sarà chiamato a dare il meglio di sé per superare il russo: “Mi aspetta un avversario difficile,il mioal, perché voglio mettermi nelle condizioni di vincere un torneo del genere. Giocare una finale è un sogno che si realizza“. Negli ultimi mesi i giovani tennisti del circuito stanno cercando di prendersi la ribalta, ...

