Massimo Galli: “Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una” (Di domenica 18 aprile 2021) Mario Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una. Questo è il giudizio di sintesi di Massimo Galli, immunologo dell’Ospedale Sacco di Milano, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Il docente dell’Università Statale di Milano da più di un anno è impegnato contro il coronavirus in corsia e nel dibattito pubblico. Ed ha ben chiaro cosa sta accadendo. Galli dice che sulle riaperture dal 26 aprile ha prevalso la linea Salvini: “Se devo essere franco non avrei pensato prevalesse così velocemente. Ma sono in profondo disaccordo con tutta la strategia adottata dall’Italia. Mi duole dirlo, perché su Mario Draghi, come milioni di italiani, riponevo molte aspettative, ma sulla pandemia non ne ha azzeccata ancora una”. Secondo il professore il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 aprile 2021) Mariosulnon ne hauna. Questo è il giudizio di sintesi di, immunologo dell’Ospedale Sacco di Milano, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Il docente dell’Università Statale di Milano da più di un anno è impegnato contro il coronavirus in corsia e nel dibattito pubblico. Ed ha ben chiaro cosa sta accadendo.dice che sulle riaperture dal 26 aprile ha prevalso la linea Salvini: “Se devo essere franco non avrei pensato prevalesse così velocemente. Ma sono in profondo disaccordo con tutta la strategia adottata dall’Italia. Mi duole dirlo, perché su Mario, come milioni di italiani, riponevo molte aspettative, ma sulla pandemia non ne haancora una”. Secondo il professore il ...

Advertising

HuffPostItalia : Massimo Galli: 'Mario Draghi sulla pandemia non ne ha azzeccata ancora una' - fattoquotidiano : MASSIMO GALLI “Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una” [L'INTERVISTA - di Giampiero Calapà] - repubblica : Massimo Galli polemico con il premier Draghi: 'Rischio calcolato? Calcolato male' - Artemisia502 : RT @HuffPostItalia: Massimo Galli: 'Mario Draghi sulla pandemia non ne ha azzeccata ancora una' - CrHashtag : RT @LaNotiziaTweet: Massimo Galli: 'Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una' -