Mara Venier in lacrime a Domenica: è morta malata di Covid (Di domenica 18 aprile 2021) Non è una Domenica In qualunque quella del 18 aprile 2021. Mara Venier inizia il programma in lacrime, ricordando Carmela morta di Covid, sua collaboratrice storica e responsabile del gobbo in studio, colei che le suggeriva la scaletta: "La nostra Carmela è venuta a mancare. Carmela non era solo la gobbista di Mara Venier, come si è detto in questi giorni. Era molto di più, era il mio punto di riferimento. Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa. L'ho avuta con me per 30 anni, l'ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me". Anche il marito Fabrizio è malato di Covid Carmela è stata stroncata a 52 anni dal Coronavirus, mentre il marito Fabrizio, anche ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 aprile 2021) Non è unaIn qualunque quella del 18 aprile 2021.inizia il programma in, ricordando Carmeladi, sua collaboratrice storica e responsabile del gobbo in studio, colei che le suggeriva la scaletta: "La nostra Carmela è venuta a mancare. Carmela non era solo la gobbista di, come si è detto in questi giorni. Era molto di più, era il mio punto di riferimento. Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa. L'ho avuta con me per 30 anni, l'ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me". Anche il marito Fabrizio è malato diCarmela è stata stroncata a 52 anni dal Coronavirus, mentre il marito Fabrizio, anche ...

Advertising

IlContiAndrea : Mara Venier e le lezioni di Instagram a Sabrina Ferilli #domenicain - DomaniLoFaccio : RT @darveyfeels_: Mara Venier che insegna a Sabrina Ferilli come postare una foto su instagram e lei che non ricorda neanche il nome del su… - infoitcultura : Mara Venier apre in lacrime Domenica In per la morte della collaboratrice Carmela malata di Covid - infoitcultura : Mara Venier pronta per la prossima avventura: la soffiata del collega - infoitcultura : “Disperati, non ce l’aspettavamo”, lutto a Domenica In, Mara Venier in lacrime -