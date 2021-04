Lazio-Benevento 3-0 diretta: triplica Correa dal dischetto (Di domenica 18 aprile 2021) 40'pt Angolo per la Lazio, la palla schizza fuori, ci prova Lazzari dalla distanza. Pallone altissimo. 38'pt Adesso è totale controllo per la Lazio. Il Benevento fa fatica a... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) 40'pt Angolo per la, la palla schizza fuori, ci prova Lazzari dalla distanza. Pallone altissimo. 38'pt Adesso è totale controllo per la. Ilfa fatica a...

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lazio *2-0 Benevento *(Immobile 21‘) #SSFootball - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Benevento 3-1, rete di Sau M. (BEN) - crypto_38 : Lazio-Benevento 3-0 noi abbiamo perso in casa. Se non andremo in Champions chiedetevi il perché -