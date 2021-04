Incidenti: Firenze, cade dal monopattino senza casco, grave una donna di 41 anni (Di domenica 18 aprile 2021) Firenze, 18 apr. - (Adnkronos) - cade dal monopattino senza casco: è grave una donna di 41 anni, che è stata portata in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto a Firenze ieri sera, intorno alle 19.45, in via Stibbert. La 41enne a bordo del monopattino ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada in discesa verso via Bolognese. La donna, di origine spagnola ma da tempo residente nel fiorentino, era senza casco e cadendo ha battuto la testa contro la ruota di un'auro in sosta. È stata portata in ospedale in codice rosso con lesioni gravissime. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021), 18 apr. - (Adnkronos) -dal: èunadi 41, che è stata portata in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto aieri sera, intorno alle 19.45, in via Stibbert. La 41enne a bordo delha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada in discesa verso via Bolognese. La, di origine spagnola ma da tempo residente nel fiorentino, erando ha battuto la testa contro la ruota di un'auro in sosta. È stata portata in ospedale in codice rosso con lesioni gravissime. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale e il ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti Firenze Ictus durante la pandemia, nel 2020 oltre 500 casi trattati al Santo Stefano di Prato In Toscana i casi incidenti di ictus sono circa diecimila ogni anno, di cui l'80% ischemici ed i ... la Radiologia del Santo Stefano Prato e la neuroradiologia interventista di Firenze. Il trattamento ...

Incidenti di piazza e condivisione della sicurezza Sugli incidenti di piazza il Prefetto Francesco Tagliente ha evidenziato l'importanza della ... I prefetti Alessandra Guidi di Firenze e Armando Forgione di Chieti , hanno messo in luce l'esigenza che ...

Firenze, incidente mortale in via della Torre: perde la vita un 59enne 055firenze Fiorentina disastrosa Dopo un primo tempo quasi perfetto , concluso in vantaggio grazie a un gran gol di Bonaventua, la Fiorentina crolla letteralmente nella ripresa. Due rigori in quattro minuti permettono agli emiliani p ...

Pisa: muore motociclista di 48 anni nello scontro con un’auto Aveva 48 anni e si chiamava Emiliano Di Gaddo: è morto nel pomeriggio di oggi, 17 aprile 2021, in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Pisa al litorale. Si è scontrato con un'auto ...

