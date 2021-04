Giulia Salemi svela l’intimità con Pierpaolo | frecciatina a tutti gli ex | ”Pretelli è il vincitore”

(Di domenica 18 aprile 2021) La storia tracontinua ad stare al centro della cronaca rosa, nonostante dalla finalissima del Grande Fratello Vip 5, fosse trascorso più di un mese. I due fidanzati, continuano ad aggiornare i loro fan sulla loro love story, postando frequentemente video romantici suoi loro rispettivi profili Instagram ufficiali. Durante la prima puntata del ”Salotto”, il nuovo programma condotto davisibile su Mediaset Play, l’ex gieffina ha avuto modo di raccontare in compagnia della sua amica Dayane Mello,con. In tale circostanzaha lanciato unaai suoi ex ragazzi, che di certo non è passata di ...

A Domenica Live, Caterina Collovati , con il marito Fulvio e le figlie, ricorda la gelosia per un messaggio inviato daal marito. 'Avevamo fatto sei mesi insieme in una trasmissione in ...Pierpaolo Pretelli e, lei invia una sorpresa a Domenica Live: 'Il mio principe azzurro' Sulla coppia Pierpaolo Pretelli e, nata nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, in molti non ...Pierpaolo Pretelli, insieme al figlio Leonardo, sono stati intervistati nell'ultima puntata di "Domenica Live" in cui hanno ricevuto un videomessaggio ...A Domenica Live, Fulvio Collovati e la moglie Caterina raccontano i loro 40 anni di matrimonio insieme alle due figlie ...