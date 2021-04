Gianna Scarpelli | la ex moglie di Carlo Verdone madre di Giulia e Paolo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 aprile 2021)è stata, per anni, la dolce metà del famoso attore e conduttore. La donna ha segnato la vita died è stata una delle colonne più importanti nella sua vita. Il pilastro del cinema italiano ha fatto sognare con i suoi film, tra cui si ricordano sicuramente, Grande Grosso eo Viaggi di Nozze. La vita privata di, però, non è stato un punto da nascondere per lui, anzi, più di una volta ha aperto il suo cuore raccontando del suo matrimonio. La coppia si è sposata nel 1980 e fino al 1996 è rimasta insieme. Da i 16 anni passati insieme, i due, hanno dato alla luca la bellissimae il piccolo. Sono stati davvero e felici e per anni hanno fatto il sognare il mondo dello ...