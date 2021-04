Formazioni ufficiali Napoli Inter | le scelte degli allenatori

(Di domenica 18 aprile 2021) Ledimatch valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

