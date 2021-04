Elezioni Roma 2021: Carlo Calenda ancora contro Enrico Letta (Di domenica 18 aprile 2021) Il leader di Azione, Carlo Calenda, si è nuovamente scagliato contro Enrico Letta a causa delle primarie. Calenda infatti continua a ripetere di essere contrario alle primarie del centrosinistra per decidere il candidato a sindaco di Roma. Al politico non piace poi il modo di gestire le cose del segretario del Partito Democratico. Letta infatti ha spiegato nel corso della giornata di ieri che le primarie verranno decise dai territori e quindi non si terranno per tutte le città che andranno ai voti a ottobre. Carlo Calenda contro Entrico Letta per colpa delle primarie La polemica tra Calenda e Letta continua. Il numero uno del Partito Democratico ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 18 aprile 2021) Il leader di Azione,, si è nuovamente scagliatoa causa delle primarie.infatti continua a ripetere di essere contrario alle primarie del centrosinistra per decidere il candidato a sindaco di. Al politico non piace poi il modo di gestire le cose del segretario del Partito Democratico.infatti ha spiegato nel corso della giornata di ieri che le primarie verranno decise dai territori e quindi non si terranno per tutte le città che andranno ai voti a ottobre.Entricoper colpa delle primarie La polemica tracontinua. Il numero uno del Partito Democratico ...

JimmyMcGill70 : @emanuele_magli @stanzaselvaggia @CarloCalenda Ho letto grazie. Mi sembra spazzatura. Sara' un brutto risveglio all… - ddentonipol : @MatteoRichetti @Azione_it Azione c'è..?. Perché allora non andate alle elezioni di Roma con il simbolo di Azione? - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Il Pd di #Roma proporrà il 20 giugno come data per le primarie per le elezioni amministrative romane. “Le primarie si do… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Il segretario del #Pd Letta ha rilanciato le primarie per le elezioni amministrative di Roma attenendo lo strappo di #Ca… - c_di_lella : Candidato cdx elezioni #Roma In evidenza per @GiorgiaMeloni @GuidoCrosetto @Antonio_Tajani @matteosalvinimi Quando… -