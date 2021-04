Covid: la Germania ricorda le sue 80.000 vittime (Di domenica 18 aprile 2021) La Germania si riunisce oggi in un momento di commemorazione nazionale per le 80.000 vittime del coronavirus. La cancelliera Angela Merkel e il presidente Frank - Walter Steinmeier parteciperanno ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) Lasi riunisce oggi in un momento di commemorazione nazionale per le 80.000del coronavirus. La cancelliera Angela Merkel e il presidente Frank - Walter Steinmeier parteciperanno ad ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, troppi spostamenti e poche mascherine nei luoghi pubblici: ecco perche' in Germania la situazione peggiora… - myrtamerlino : Ieri in #Germania somministrate 738.000 dosi di #vaccino in un giorno. Settecentotrentottomila!!! Il resto sono chi… - MediasetTgcom24 : Covid, Germania: numeri troppo alti, servono nuove restrizioni #germania - giornaleradiofm : Covid: la Germania ricorda le sue 80.000 vittime: (ANSA) - BERLINO, 18 APR - La Germania si riunisce oggi in un mom… - f_michael_xrp : RT @elisamassimi: Germania. Come far risultare i dati covid più allarmanti Semplice. Basta cambiare la scala dei colori! -