Cambiare | la nuova mostra a Illegio dal 16 maggio al 17 ottobre 2021

Leggi su udine20

(Di domenica 18 aprile 2021) Dal 16al 17vi aspetta con unaentusiasmante. Don Alessio Geretti ci svela il titolo e le meraviglie di bellezza che potremo ammirare nella Casa delle Esposizioni. Non tutto cambia nella vita, ma nella vita accadono cose che cambiano tutto Anzi, lo stesso vivere è in fondo un esser pronti a; solo l’inanimato e l’inerte restano sempre identici a se stessi. La» è un’avvincente meditazione su quest’esperienza fondamentale della nostra esistenza. I cambiamenti possono giungere repentini come temporale d’estate, o dipanarsi in ere d’estensione sovrumana come il mutare dei paesaggi o la rotazione delle galassie. Possono riguardare ciò che è inorganico, come le intime fibre della materia, ...