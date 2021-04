Alberto Matano | chi è | età | carriera | è fidanzato? | Instagram

(Di domenica 18 aprile 2021) Torna l’appuntamento della domenica, subito dopo Domenica In, con “Da Noi…A Ruota Libera” condotto da Francesca Fialdini. Il programma verrà trasmesso dalle 17.20 su Rai 1. In studio anche, il giornalista affronterà con ironia il gioco della griglia.: chi è, età,è nato a Catanzaro il 9 settembre 1972. Negli anni dell’università ha cominciato a scrivere sul quotidiano Avvenire, poi, dopo la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio. Nel 1996 ha superato la selezione per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Latelevisiva comincia nel 1998 all’Agenzia Ansa nella redazione di Bloomberg Tv. Diventa giornalista professionista nel ...

Alberto Matano è sicuramente uno dei conduttori di maggiore successo degli ultimi anni. È al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Rai, ovvero La vita in diretta.