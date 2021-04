41 enne padovano si rovescia col trattore e muore

(Di domenica 18 aprile 2021) Nel gravissimo incidente sul lavoro a Casale di Scodosia, in provincia di Padova, ha perso la vita un giovane uomo alla guida di un. Padova,si ribalta in un canale di irrigazione: morto il giovane conducente su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : enne padovano

PadovaOggi

Ma a risalire alle generalità ci hanno pensato i carabinieri denunciando un 40ennecon ... A 'cadere nella rete' anche un 49residente a Curtatone che, convinto di fare un affare, ...... martedì 2 marzo, poco dopo le 9 di mattina a Piacenza d'Adige , nel. Morto un uomo . I ... purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo 75...Ennesimo terribile incidente sull’A4, inutili i soccorsi. La vittima era di Mirano. L’autostrada è rimasta chiusa per oltre 4 ore ...Il cadavere di un 54enne, Nicola Massani, padovano residente in via Moretto da Brescia all'Arcella, è stato trovato oggi - 12 aprile ...