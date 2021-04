Zara | un cambiamento enorme | stravolto il marchio

(Di sabato 17 aprile 2021)è il brand per eccellenza della moda economica; punta di diamante dell’intero gruppo aziendale Inditex, a causa del Coronavirus, è stato costretto a prendere una decisione storica. In oltre vent’anni dalla nascita del, una scelta del genere non si era mai vista. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come questoinfluirà sull’intero store. Il Covid ha influito negativamente su tutta la linea economica ma Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zara__99 : Matteo e il maestro che corrono insieme che cambiamento gente #LaCompagniaDelCigno2 -

Ultime Notizie dalla rete : Zara cambiamento

SoloDonna

Protagonista indiscusso delè il cardigan: il golfino in lana spopola in ogni sua versione. Corto, in tinta unita, con i bottoni gioiello. Caldo, avvolgente e anche chic: basta abbinarlo ...... Giamba Parodi, Felice Schiavetti, Attilio Oliva, Stefanoe tanti altri. Nessuno si era mai ... diventata pubblica da tempo, proprio per seguire undell'economia tanto imponente e tanto ...Zara è il brand per eccellenza della moda economica; punta di diamante dell’intero gruppo aziendale Inditex, a causa del Coronavirus, ...Solo trent’anni fa acquistare un capo di abbigliamento era considerato un evento da programmare con ponderazione. Le cose sono cambiate negli anni '90, quando lo shopping è diventato molto più economi ...