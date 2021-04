Usa, il cane poliziotto più piccolo del mondo e il suo padrone sceriffo muoiono a poche ore di distanza (Di sabato 17 aprile 2021) Insieme fino alla fine. Sono morti a poche ore di distanza Dan McClelland , 67 anni, sceriffo in pensione della contea di Geauga, in Ohio, e il suo Midge , il cane poliziotto più piccolo del mondo. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 aprile 2021) Insieme fino alla fine. Sono morti aore diDan McClelland , 67 anni,in pensione della contea di Geauga, in Ohio, e il suo Midge , ilpiùdel. ...

Advertising

elettraglide : @Rospo_85 A calci nel culo. I cani non se li meritano e io non darei mai un mio cane a una che usa certi termini.… - wantvstyles : @mcrrythenight ora usa il neutro dio cane - holeinten1 : @GabrieleCane1 Bravo Canè. Siamo immersi nel clima del film 'La Seduzione Del Male”, nel quale un manipolo di ragaz… - martybrookereal : #isola in questa puntata noiosa almeno una gioia nella pubblicità che fanno vedere il film di siani in prima serat… - HH88wlf : La polizia di New York usa il robot cane di Boston Dynamics nei bassifondi. Vi sentite più sicuri? -