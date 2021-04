Sul ‘rischio ragionato’ di Draghi, mi dispiace dirlo, ma temo il peggio (Di sabato 17 aprile 2021) Che cosa è un rischio? È la probabilità che qualcosa possa accadere. E che cosa è la probabilità? È un rischio che valutando certe circostanze ci si può attendere. Ieri il premier Mario Draghi ha annunciato un allentamento delle restrizioni quindi l’avvio delle riaperture a partire dal 26 aprile dicendo che si tratta di un “rischio ragionato”. Ma se calcoliamo effettivamente come stanno andando nel nostro Paese le performance della pandemia (solo ieri 15943 nuovi casi 429 decessi) anche tenendo conto delle evoluzioni positive dei vari indici di misurazione, quello che Draghi chiama “rischio ragionato” in realtà è un certo grado di rischio inevitabile e accertabile come tale. Cioè Draghi non ragiona con il rischio zero ma con un rischio che, punto più punto in meno, resta comunque un rischio reale. Il che vuol dire che la sua decisione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Che cosa è un rischio? È la probabilità che qualcosa possa accadere. E che cosa è la probabilità? È un rischio che valutando certe circostanze ci si può attendere. Ieri il premier Marioha annunciato un allentamento delle restrizioni quindi l’avvio delle riaperture a partire dal 26 aprile dicendo che si tratta di un “rischio ragionato”. Ma se calcoliamo effettivamente come stanno andando nel nostro Paese le performance della pandemia (solo ieri 15943 nuovi casi 429 decessi) anche tenendo conto delle evoluzioni positive dei vari indici di misurazione, quello chechiama “rischio ragionato” in realtà è un certo grado di rischio inevitabile e accertabile come tale. Cioènon ragiona con il rischio zero ma con un rischio che, punto più punto in meno, resta comunque un rischio reale. Il che vuol dire che la sua decisione ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Aprile: Salvini detta legge. Rissa fra i ministri. Il 26 si riapre – Draghi:… - Patty66509580 : Sul ‘rischio ragionato’ di Draghi, mi dispiace dirlo, ma temo il peggio - innuendisoloio : Sul rischio ragionato di giorno 26 sarà un punto di non ritorno. #sappiatelo - giovannidalloli : 'assecondare timori e desideri delle persone o farsi guidare dalle loro percezioni non vuol dire prendere “rischi r… - ilfattoblog : Sul ‘rischio ragionato’ di Draghi, mi dispiace dirlo, ma temo il peggio -

Ultime Notizie dalla rete : Sul ‘rischio Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera