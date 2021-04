Scuola, tutti in classe ma c’è una novità: si pensa a doppi e tripli turni per evitare “affollamenti” (Di sabato 17 aprile 2021) tutti in classe, o quasi, dal 26 aprile. Il ritorno a Scuola in presenza per tutti gli studenti di ogni ordine e grado nelle zone gialle e rosse e per gli studenti fino alla terza media nelle zone rosse, dove alle superiori si potrà tornare nella misura del 50-75%, è stato salutato come «un messaggio di speranza e responsabilità» dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Le criticità che hanno caratterizzato finora la Scuola in presenza, però, restano tutte: dal sovraffollamento dei trasporti a quello delle stesse aule. E così i presidi hanno lanciato l’allarme sui rischi che si corrono, mentre il governo ha demandato a Uffici territoriali, Enti locali, tavoli prefettizi e stessi istituti la loro soluzione. A Scuola col problema dei trasporti pubblici Su tutti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021)in, o quasi, dal 26 aprile. Il ritorno ain presenza pergli studenti di ogni ordine e grado nelle zone gialle e rosse e per gli studenti fino alla terza media nelle zone rosse, dove alle superiori si potrà tornare nella misura del 50-75%, è stato salutato come «un messaggio di speranza e responsabilità» dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Le criticità che hanno caratterizzato finora lain presenza, però, restano tutte: dal sovraffollamento dei trasporti a quello delle stesse aule. E così i presidi hanno lanciato l’allarme sui rischi che si corrono, mentre il governo ha demandato a Uffici territoriali, Enti locali, tavoli prefettizi e stessi istituti la loro soluzione. Acol problema dei trasporti pubblici Su...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola tutti Tutti in classe tranne in zona rossa, anche negli atenei Dal 26 aprile si torna in classe: tutti i ragazzi nelle zone gialle e arancioni siederanno ai loro banchi; nelle zone rosse torneranno tutti a scuola fino alla terza media - nell'ultimo provvedimento era previsto fino alla prima media - e i più grandi frequenteranno con percentuali tra il 50 e il 75%. Il premier Draghi ha confermato ...

Campania in zona arancione da lunedì 19 aprile: cosa si potrà fare e i divieti da rispettare Tutti i dati di oggi 10 Aprile Cronaca Redazione Web - 10 Apr 2021 Puntuale come ogni giorno da ... SCUOLA (Fatte salve specifiche ordinanze territoriali restrittive) Didattica in presenza per scuole ...

Covid e scuola: tutti in quarantena e si rientra col tampone molecolare Sono tornati sui banchi di scuola gli studenti delle scuole elementari e medie e ... l’intera classe viene messa in isolamento per 14 giorni al termine dei quali tutti devono fare il tampone ...

Scuole, positivi 24 alunni e 4 operatori nel Ferrarese Diciannove classi in quarantena nel Ferrarese, diciotto gli istituti coinvolti. Ma la situazione evolve di continuo ...

