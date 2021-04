Ristoranti e calcetto | ecco le date per le riaperture | 26 aprile | 15 maggio | 1° giugno | cosa cambia

(Di sabato 17 aprile 2021) Ventiseie 15. Poi ancora il primo giorno die, un mese dopo, il 1° luglio. L'Italia ha finalmente un calendario per le. In attesa che le misure vengano...

Oltre alla corsa, bicicletta e al tennis, si potrà giocare a pallacanestro e a. Cinema e ... Dal 1 giugno ipotranno ospitare i clienti anche al chiuso, ma soltanto a pranzo. Dal 1 ...In zona gialla riaprono bar ea pranzo e cena, ma solo con tavoli all'aperto . Riaprono ... Possibile effettuare sport all'aperto anche di contatto, come il. Dal 15 maggio Dal 15 ...Dalle scuole a cinema e ristoranti, dalle palestre al calcetto: arriva il calendario delle riaperture che non parla di giochi, ormai al collasso. Ma la partita è ancora aperta.Arriva il cronoprogramma delle riaperture. Su alcune attività dal 26 aprile si allenta la stretta varata per combattere l’emergenza legata al nuovo coronavirus ...