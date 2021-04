Riaperture, Lino Banfi: “26 aprile andrò al cinema, non vedo l’ora” (Di sabato 17 aprile 2021) Riaperture di cinema e teatri? “Se il 26 aprile ci sarà zona gialla qui a Roma, io vado al cinema, questo è poco ma sicuro. Qualunque film ci dovesse essere, pure un documentario sulle foche monache, ci vado. E così dovrebbero fare in tantissimi, per dare un bel segnale al settore”. Lino Banfi confessa all’Adnkronos la felicità per la notizia uscita ieri dal Cts sulla possibile riapertura dei cinema il 26 aprile nelle zone gialle. “Non vedo l’ora di chiudere l’epoca della mascherina, che pure indosserò, e riaprire quella della maschere che ti accompagnano al posto con la lucina”, aggiunge ironico Banfi. “Scherzi a parte, sono particolarmente felice di questa notizia, perché c’è un mio film che deve ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021)die teatri? “Se il 26ci sarà zona gialla qui a Roma, io vado al, questo è poco ma sicuro. Qualunque film ci dovesse essere, pure un documentario sulle foche monache, ci vado. E così dovrebbero fare in tantissimi, per dare un bel segnale al settore”.confessa all’Adnkronos la felicità per la notizia uscita ieri dal Cts sulla possibile riapertura deiil 26nelle zone gialle. “Nondi chiudere l’epoca della mascherina, che pure indosserò, e riaprire quella della maschere che ti accompagnano al posto con la lucina”, aggiunge ironico. “Scherzi a parte, sono particolarmente felice di questa notizia, perché c’è un mio film che deve ...

