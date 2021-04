Pd: delegato più giovane lancia allarme, ‘psicologo gratis per ragazzi, aumentano suicidi’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Le ferite che si stanno aprendo sulle nuove generazioni sono materiali. Non ci sono solo le ferite dal punto di vista economico e nemmeno di quello sociale, con i ragazzi chiusi per ore davanti a un computer, con dati brutali sull’abbandono scolastico, uno su quattro è a rischio di non terminare gli studi”. Giovanni Crisanti, il più giovane delegato dell’Assemblea del Pd, ha portato la voce dei ragazzi nel suo intervento nel dibattito seguito alla relazione di Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Le ferite che si stanno aprendo sulle nuove generazioni sono materiali. Non ci sono solo le ferite dal punto di vista economico e nemmeno di quello sociale, con ichiusi per ore davanti a un computer, con dati brutali sull’abbandono scolastico, uno su quattro è a rischio di non terminare gli studi”. Giovanni Crisanti, il piùdell’Assemblea del Pd, ha portato la voce deinel suo intervento nel dibattito seguito alla relazione di Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Pd: delegato più giovane lancia allarme psicologo gratis per ragazzi aumentano suicidi - #delegato #giovane… - TV7Benevento : Pd: delegato più giovane lancia allarme, 'psicologo gratis per ragazzi, aumentano suicidi'... - maxtorchia : RT @Presa_Diretta: GRAVE ATTACCO DEL GOVERNO BRASILIANO A UNO DEI PIU IMPORTANTI DIFENSORI DELL'AMAZZONIA. Il Delegato della Polizia Federa… - maurizior1 : RT @Presa_Diretta: GRAVE ATTACCO DEL GOVERNO BRASILIANO A UNO DEI PIU IMPORTANTI DIFENSORI DELL'AMAZZONIA. Il Delegato della Polizia Federa… - EleEsse77 : RT @PicodaMirandola: La vera motivazione in realtà é un'altra ed è lo stesso amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella a rivelarc… -

Ultime Notizie dalla rete : delegato più MotoGp, Dovizioso verso il ritorno in gara: c'è l'annuncio - ha detto ai microfoni di Sky Sport Massimo Rivola, amministratore delegato Aprilia - Sono molto ... anche se molto sulle sue, il manager del pilota forlivese, Simone Battistella proiettato più sul ...

Pasqua Vigneti e Cantine: il lusso del rosè nell'equilibrio di Y Riccardo Pasqua amministratore delegato dell azienda veronese."Dopo 3 anni di lavoro, ricerca ed ... Più in generale a livello globale, secondo una ricerca Wine Monitor di Nomisma, i consumi tra il 2009 ...

Farmaci: Teva lancia nuova grafica confezioni, al via campagna informativa latinaoggi.eu - ha detto ai microfoni di Sky Sport Massimo Rivola, amministratoreAprilia - Sono molto ... anche se molto sulle sue, il manager del pilota forlivese, Simone Battistella proiettatosul ...Riccardo Pasqua amministratoredell azienda veronese."Dopo 3 anni di lavoro, ricerca ed ...in generale a livello globale, secondo una ricerca Wine Monitor di Nomisma, i consumi tra il 2009 ...