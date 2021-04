Open Arms, Salvini rinviato a giudizio: “Vado a processo a testa alta” (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr – Matteo Salvini rinviato a giudizio nel caso Open Arms per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio: la decisione del Gup di Palermo dopo l’udienza preliminare nell’aula bunker dell’Ucciardone. Il processo al via dal 15 settembre. Open Arms, Salvini rinviato a giudizio Il leader della Lega Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso della nave della ong Open Arms: le accuse sono di sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio. E’ stato da poco resa nota la decisione del gup di Palermo Lorenzo Jannelli dopo l’udienza preliminare nell’aula bunker del carcere Ucciardone. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr – Matteonel casoper sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio: la decisione del Gup di Palermo dopo l’udienza preliminare nell’aula bunker dell’Ucciardone. Ilal via dal 15 settembre.Il leader della Lega Matteoè statoper il caso della nave della ong: le accuse sono di sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio. E’ stato da poco resa nota la decisione del gup di Palermo Lorenzo Jannelli dopo l’udienza preliminare nell’aula bunker del carcere Ucciardone. Il ...

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - fattoquotidiano : Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio per rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona: rischia una pena… - Donatel76930429 : RT @Luca_Mussati: Domanda tecnica sul sequestratore Salvini: chi impediva alla nave ONG di Open Arms di salpare per la Spagna? - GiorgioOscar5S : RT @fattoquotidiano: Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio per rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona: rischia una pena fi… -