Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: piogge in arrivo (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiiLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. DOMENICA 18 APRILE Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso, ma con scarse precipitazioni in pianura, mentre sulle Alpi nevicherà sopra i 1000-1300 metri. Venti settentrionali. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso o coperto, ma dal pomeriggio giungeranno temporali e piogge su gran parte delle regioni, meno in Toscana e Marche. Sud: La giornata trascorrerà dapprima con un cielo parzialmente nuvoloso, poi tenderà a peggiorare su Campania, Lucania e Puglia con rovesci e temporali, possibili anche sul messinese. LUNEDI 19 APRILE Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo più compromesso sui settori alpini dove ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiiL.it comunica ledel tempo sull’Italia per i. DOMENICA 18 APRILE Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso, ma con scarse precipitazioni in pianura, mentre sulle Alpi nevicherà sopra i 1000-1300 metri. Venti settentrionali. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso o coperto, ma dal pomeriggio giungeranno temporali esu gran parte delle regioni, meno in Toscana e Marche. Sud: La giornata trascorrerà dapprima con un cielo parzialmente nuvoloso, poi tenderà a peggiorare su Campania, Lucania e Puglia con rovesci e temporali, possibili anche sul messinese. LUNEDI 19 APRILE Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo più compromesso sui settori alpini dove ...

