I videogiochi di cui vorremmo assolutamente un remake (Di sabato 17 aprile 2021) L'alba della nona generazione di console ha consolidato un trend che ormai da qualche anno sta caratterizzando l'andamento dell'intera industria. Stiamo parlando del ritorno al passato perseguito attraverso edizioni remake e remastered, un processo che viene spesso e volentieri messo in atto a discapito dell'innovazione creativa. Una ferita ancora aperta è quella che riguarda Sony Bend Studio, che stando al report pubblicato da Jason Schreier ha dovuto accantonare il possibile sequel del suo Days Gone in funzione delle risorse assorbite da un remake di The Last of Us, titolo che sì, è un vero e proprio capolavoro, ma che ha pur sempre raggiunto gli scaffali dei negozi solamente otto anni fa. Trattare la tematica da un punto di vista critico è un'operazione estremamente difficile. Tralasciando il caso specifico del rifacimento di un'opera ancora ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 aprile 2021) L'alba della nona generazione di console ha consolidato un trend che ormai da qualche anno sta caratterizzando l'andamento dell'intera industria. Stiamo parlando del ritorno al passato perseguito attraverso edizionie remastered, un processo che viene spesso e volentieri messo in atto a discapito dell'innovazione creativa. Una ferita ancora aperta è quella che riguarda Sony Bend Studio, che stando al report pubblicato da Jason Schreier ha dovuto accantonare il possibile sequel del suo Days Gone in funzione delle risorse assorbite da undi The Last of Us, titolo che sì, è un vero e proprio capolavoro, ma che ha pur sempre raggiunto gli scaffali dei negozi solamente otto anni fa. Trattare la tematica da un punto di vista critico è un'operazione estremamente difficile. Tralasciando il caso specifico del rifacimento di un'opera ancora ...

Advertising

Eurogamer_it : Oltre l'operazione nostalgia. - MitsukinoKaze : RT @MitsukinoKaze: Amyc* vi ricordo il mio canale telegram in cui faccio genshin posting, a volte parlo di scrittura, spammo promo della mi… - infoitscienza : Core, la piattaforma gratuita in cui creare i vostri videogiochi, è ora disponibile in Early Access su Epic Games S… - nolongerhuman93 : I primi videogiochi a cui hai giocato? — Uhh...Aspè sono vecchia io, difficile ricordare. MI PARE: Pokemon Blue, Ze… - Eurogamer_it : #Core è un #Roblox che incontra #Fortnite ed è un mondo virtuale in cui è possibile creare giochi. -