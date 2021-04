Gattuso Fiorentina: i dubbi sulla scelta del tecnico (Di sabato 17 aprile 2021) Si fanno insistenti le voci che vorrebbero Rino Gattuso sulla panchina della Fiorentina: ci sono tanti dubbi però Giovanni Galli, a Lady Radio, parla dell’opportunità di vedere Gattuso sulla panchina della Fiorentina. «Firenze dev’essere un obiettivo, se c’è il dubbio su accettare o no questo dovrebbe far riflettere. Rino è un allenatore che sta crescendo ma qui si sta chiedendo a un allenatore di costruire un ciclo, non so se lui preferisce una realtà dove la squadra è già pronta. La Fiorentina invece riparte da zero». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Si fanno insistenti le voci che vorrebbero Rinopanchina della: ci sono tantiperò Giovanni Galli, a Lady Radio, parla dell’opportunità di vederepanchina della. «Firenze dev’essere un obiettivo, se c’è ilo su accettare o no questo dovrebbe far riflettere. Rino è un allenatore che sta crescendo ma qui si sta chiedendo a un allenatore di costruire un ciclo, non so se lui preferisce una realtà dove la squadra è già pronta. Lainvece riparte da zero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

marcoconterio : ???? La #Fiorentina ha scelto: tutto su Gennaro #Gattuso. ???Pronto un contratto di due stagioni con opzione sul terz… - tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? #Fiorentina, si accelera per #Gattuso: nuovi contatti in arrivo #AspettandoilWeekend #Sportitalia - AlfredoPedulla : #Gattuso: tutto per il #Napoli fino al 23 maggio. E approfondimenti in corso con la #Fiorentina sugli aspetti tecni… - ErikaTuccillo : Ho letto la notizia che,forse,Gattuso ha un accordo per allenare la Fiorentina l’anno prossimo,però non vedo nessun… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Cucchi: 'Sembra che #Gattuso lasci #Napoli, ha tenuto la barra dritta nei momenti bui e ora in zona Champions. Mi sfug… -