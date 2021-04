Funerale Principe Filippo, la Royal Family dice addio al duca di Edimburgo: il funerale a Windsor (Di sabato 17 aprile 2021) A Windsor sono inziati i funerali del Principe Filippo; fin da questa mattina nei giardini del castello sono echeggiate le note suonate dalla banda dei Granatieri per omaggiare il duca di Edimburgo. Ai quadrangoli di Windsor il picchetto sempre dei Royal Guards e gli altri gruppi delle forze armate; come previsto dal piano scritto dal Principe Filippo stesso. Nei minuti precedenti all’inizio del corteo funebre, a sfilare tra i giardini di Windsor anche il calesse tanto amato dal Principe Filippo trainato dai due pony. I trenta invitati al matrimonio sono arrivati a Windsor verso le 15.25, circa 20 minuti prima dell’inizio del corteo e della funzione; tutti ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 aprile 2021) Asono inziati i funerali del; fin da questa mattina nei giardini del castello sono echeggiate le note suonate dalla banda dei Granatieri per omaggiare ildi. Ai quadrangoli diil picchetto sempre deiGuards e gli altri gruppi delle forze armate; come previsto dal piano scritto dalstesso. Nei minuti precedenti all’inizio del corteo funebre, a sfilare tra i giardini dianche il calesse tanto amato daltrainato dai due pony. I trenta invitati al matrimonio sono arrivati averso le 15.25, circa 20 minuti prima dell’inizio del corteo e della funzione; tutti ...

