Enula a Verissimo, la giovane cantante si racconta dopo l’esperienza ad Amici: “Mi godo questo nuovo inizio” (Di sabato 17 aprile 2021) Ad Amici la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha assistito, la scorsa puntata, all’eliminazione di uno dei loro cavalli di battaglia: Enula. La giovane cantante ha perso al ballottaggio finale contro Tancredi, ma la sua esperienza nel talent può dirsi soddisfacente. Ospite oggi a Verissimo, la giovane promessa della musica rivela: “Mi godo questo nuovo inizio“. Enula: da Amici a Verissimo giovane, talentuosa e dalla voce intensa e magnetica. Enula è stata una delle protagoniste dell’attuale edizione di Amici. Entrata nella scuola di Maria De Filippi, la cantante si è costruita il suo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 aprile 2021) Adla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha assistito, la scorsa puntata, all’eliminazione di uno dei loro cavalli di battaglia:. Laha perso al ballottaggio finale contro Tancredi, ma la sua esperienza nel talent può dirsi soddisfacente. Ospite oggi a, lapromessa della musica rivela: “Mi“.: da, talentuosa e dalla voce intensa e magnetica.è stata una delle protagoniste dell’attuale edizione di. Entrata nella scuola di Maria De Filippi, lasi è costruita il suo ...

Advertising

MediasetPlay : Direttamente da @AmiciUfficiale, sabato a #Verissimo la meravigliosa voce di... Enula ???? - zazoomblog : Enula a Verissimo la giovane cantante si racconta dopo l’esperienza ad Amici: “Mi godo questo nuovo inizio” -… - trudizerbino : Ho recuperato adesso l’intervista di Enula a Verissimo, mado quanto la amo #amici20 #enulaaverissimo #teamviola - juliii99040692 : RT @manueladigio: Rosa è venuta a verissimo per parlare della sua storiella d’amore per deddy e i litigi con la Celentano Enula è stata i… - juliii99040692 : RT @chest4iadi: ENULA BELLA SEI L’ARTE IN PERSONA #Verissimo -