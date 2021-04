Canottaggio, Memorial d’Aloja 2021: disputate le prime finali nella seconda giornata di gare (Di sabato 17 aprile 2021) Va in archivio a Piediluco anche la seconda giornata di gare della 35ma edizione del Memorial d’Aloja di Canottaggio: si sono disputate oggi le prime finali. nella categoria senior la Nazionale italiana si impone nel quattro senza maschile (fresco bronzo europeo) con Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Bruno Rosetti (CC Aniene) e Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), mentre nel singolo maschile arriva l’affermazione di Gennaro Di Mauro (CC Aniene), con Simone Martini (SC Padova) terzo dietro al Belgio, infine nel singolo femminile vince Veronica Lisi (SC Padova) davanti a Namibia e Belgio. Nel due senza maschile successo di Matteo Lodo e Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle) (novelli ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Va in archivio a Piediluco anche ladidella 35ma edizione deldi: si sonooggi lecategoria senior la Nazionale italiana si impone nel quattro senza maschile (fresco bronzo europeo) con Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Bruno Rosetti (CC Aniene) e Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), mentre nel singolo maschile arriva l’affermazione di Gennaro Di Mauro (CC Aniene), con Simone Martini (SC Padova) terzo dietro al Belgio, infine nel singolo femminile vince Veronica Lisi (SC Padova) davanti a Namibia e Belgio. Nel due senza maschile successo di Matteo Lodo e Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle) (novelli ...

