Un’altra vittima di Zoom: il deputato canadese nudo durante una seduta parlamentare (Di venerdì 16 aprile 2021) La storia del deputato nudo Canada su Zoom ha fatto il giro del mondo e le immagini sono arrivate anche qui da noi. Lui si chiama William Amos, ha 46 anni ed è un avvocato ambientale e deputato del Québec esponente del partito liberale. Tutto è accaduto durante una seduta parlamentare via Zoom in cui è intervenuto anche il primo ministro del paese, Justin Trudeau. Il deputato era andato a correre e, tornando, si è cambiato mentre era in corso la seduta parlamentare alla quale era collegato tramite Zoom dimenticando, evidentemente, la videocamera del pc accesa. Immediate le reazioni dei colleghi e del web, una volta diffuso l’accaduto, con Amos che si è scusato per l’imbarazzante ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 aprile 2021) La storia delCanada suha fatto il giro del mondo e le immagini sono arrivate anche qui da noi. Lui si chiama William Amos, ha 46 anni ed è un avvocato ambientale edel Québec esponente del partito liberale. Tutto è accadutounaviain cui è intervenuto anche il primo ministro del paese, Justin Trudeau. Ilera andato a correre e, tornando, si è cambiato mentre era in corso laalla quale era collegato tramitedimenticando, evidentemente, la videocamera del pc accesa. Immediate le reazioni dei colleghi e del web, una volta diffuso l’accaduto, con Amos che si è scusato per l’imbarazzante ...

