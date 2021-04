Tutta la Toscana arancione da sabato 17 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Il provvedimento riguarda anche Firenze, la provincia di Prato e i vari comuni che erano in zona rossa Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 16 aprile 2021) Il provvedimento riguarda anche Firenze, la provincia di Prato e i vari comuni che erano in zona rossa

Ultime Notizie dalla rete : Tutta Toscana Non solo ristoranti all'aperto. Dal 26 aprile ripartono musei, cinema e teatri ... giorni fa, sono stati i , che accoglieranno nuovamente il loro pubblico dal 3 maggio, con tutta ... Infine voglio ringraziare la Regione Toscana e in particolare l'assessore Marras, con il quale il ...

Covid, nel Grossetano 36 nuovi positivi Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana cliccare qui . Nel Grossetano 48 nuovi casi e 41 guariti Covid, 2 decessi e 28 nuovi casi nel Grossetano Molto più spazio esterno per bar e ristoranti

La Toscana resta in arancione, rientra in questa fascia anche il Valdarno fiorentino I dati settimanali confermano la Regione Toscana in fascia arancione, a fronte di numeri di contagi stabili e indici sotto la soglia che fa scattare la zona rossa. Il Valdarno aretino sarà ancora aran ...

Campania passa in zona arancione da lunedì, tre Regioni restano rosse: Speranza firmerà l’ordinanza Quali sono i colori delle Regioni la prossima settimana? Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza ...

