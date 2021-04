The Boys: Reina Hardesty tra i protagonisti della serie spinoff (Di venerdì 16 aprile 2021) La potenziale serie spinoff di The Boys avrà tra i suoi protagonisti anche Reina Hardesty nel ruolo di una giovane supereroina. Lo spinoff di The Boys sembra sempre più vicino a ottenere il via libera alla produzione e nel cast è arrivata anche Reina Hardesty. Il progetto mostrerà dei personaggi che si trovavano a vivere gli anni del college e non ha ancora un titolo ufficiale, oltre a essere descritta come una serie irriverente e vietata ai minori. Reina Hardesty, recentemente tra gli interpreti di Brockmire, avrà la parte di una giovane supereroina. Nel cast del nuovo show ambientato nel mondo di The Boys ci saranno anche Shane Paul McGhie, Aimee ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021) La potenzialedi Theavrà tra i suoianchenel ruolo di una giovane supereroina. Lodi Thesembra sempre più vicino a ottenere il via libera alla produzione e nel cast è arrivata anche. Il progetto mostrerà dei personaggi che si trovavano a vivere gli anni del college e non ha ancora un titolo ufficiale, oltre a essere descritta come unairriverente e vietata ai minori., recentemente tra gli interpreti di Brockmire, avrà la parte di una giovane supereroina. Nel cast del nuovo show ambientato nel mondo di Theci saranno anche Shane Paul McGhie, Aimee ...

