Spostamenti, dal 26 aprile via libera tra regioni in zona gialla. Pass se colori diversi (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra le novità annunciate dal premier Mario Draghi durante la conferenza stampa sulle riaperture anche quella che riguarda la mobilità tra i territori del nostro Paese. Ecco cosa cambierà e quali sono le regole attuali Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra le novità annunciate dal premier Mario Draghi durante la conferenza stampa sulle riaperture anche quella che riguarda la mobilità tra i territori del nostro Paese. Ecco cosa cambierà e quali sono le regole attuali

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti dal PASS PER SPOSTARSI TRA REGIONI ... cosa significa Il precedente decreto - legge aveva bloccato la zona gialla fino al 30 aprile, prorogando di fatto anche gli spostamenti tra regioni, ma alla luce dei dati emersi dal nuovo ...

Il contropiede di Draghi che chiude la partita con il ministro Speranza ... "La pressione della destra rischia di logorare il governo Draghi" Spostamenti tra regioni: cos'è ... scuole e calcetto: il calendario con tutte le date della ripartenza Zona gialla "rafforzata" dal 26 ...

Zona Gialla, dal 26 aprile si riapre La zona gialla è stata annunciata dal 26 aprile, le scuole riapriranno in presenza al 100% sia per la zona gialla che per la zona arancione. Queste ...

Zona gialla rafforzata: l'Italia riparte dal 26 aprile. Le regole e le riaperture Milano - L'Italia si lancia verso il giallo "rafforzato" e intantocambia di nuovo colore con quasi tutte le Regioni in arancione da lunedì 19 aprilee si lancia verso il giallo "r ...

