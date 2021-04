Ruba zaini nell' ambulanza mentre è in corso un intervento di soccorso | arrestata

(Di venerdì 16 aprile 2021) Insieme a un complice ha visto l'parcheggiata in strada, in via Monteverdi (zona Buenos Aires), con lo sportello aperto e senza nessuno intorno, e ha pensato che sarebbe stato un furto ...

I sanitari dell'ambulanza, accortisi poco dopo che mancavano gli zaini con i loro effetti personali, hanno chiamato il numero di emergenza 112 e hanno chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Duomo che hanno rintracciato la donna, una 40enne italiana, e l'hanno arrestata per furto aggravato. in zona Buenos Aires, la donna, aiutata da un complice, ha approfittato del fatto che l'ambulanza fosse incustodita e con gli sportelli aperti, per rubare i due zaini. Allertato il 112 dai sanitari, i carabinieri sono riusciti a rintracciare la donna e ad arrestarla.