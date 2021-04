Riaperture | Tajani “Dal Governo un cambio di passo”

(Di venerdì 16 aprile 2021) “IlDraghi accoglie molte proposte di Forza Italia per ripartire. Ora bisogna fare di più per lo sport”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, commentando le decisioni prese dalla cabina di regia sull’emergenza Covid. tan/trg su Il Corriere della Città.

Antonio_Tajani : Vogliamo che almeno la ristorazione all'aperto possa ripartire. Anche la sera rispettando il coprifuoco.

Antonio, vice - presidente di Forza Italia, ha pubblicato il seguente tweet: 'Bene il ripristino delle #zonegialle,bene le #all'aperto per bar e ristoranti fino a sera. Il governo #Draghi ......nei confronti del ministro Speranza che si sta impegnando - si è spinto a dire Antonio, ... "Penso che abbia fatto un ottimo lavoro e stia resistendo a richieste diche arrivano da ...“Il governo Draghi accoglie molte proposte di Forza Italia per ripartire. Ora bisogna fare di più per lo sport”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, commentando le d ...Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Un incontro positivo, abbiamo confermato la nostra posizione assolutamente favorevole alle decisioni prese per quanto riguarda le riaperture, con intelligenza, ma è giusto ...