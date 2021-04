Principe Filippo funerali: la Regina non partecipa al corteo, Harry e William divisi, poi l’orario, il luogo e protocolli (Di venerdì 16 aprile 2021) Domani, 17 aprile, a partire dalle 15.30, inizieranno i funerali del Principe Filippo. Come è noto, nessuno vestirà l’uniforme militare, per evitare di imbarazzare il nipote della Regina, Harry, che non fa più parte della corona. Nelle ultime ore si è anche parlato di come avverrà il funerale. Harry e William ancora non si sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Domani, 17 aprile, a partire dalle 15.30, inizieranno idel. Come è noto, nessuno vestirà l’uniforme militare, per evitare di imbarazzare il nipote della, che non fa più parte della corona. Nelle ultime ore si è anche parlato di come avverrà il funerale.ancora non si sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo L'ultimo addio a Filippo, William e Harry distanziati Lista ristretta come previsto - nel rispetto delle limitazioni cautelari imposte dal Covid e delle volontà del defunto - ai funerali di domani del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta morto quasi centenario venerdì scorso dopo 73 anni di matrimonio e vita in comune con sua Maestà. I nomi e i dettagli, accuratamente vagliati dalla ...

Il principe Harry "si sente in colpa" per non aver salutato di persona il principe Filippo arrivato subito a Londra dopo la morte di Filippo di Edimburgo, ma al principe Harry, esserci, sabato 17 aprile, insieme al resto della famiglia per il funerale del nonno, potrebbe non bastare. "Si sente profondamente in colpa per non essere ...

Meghan Markle, Harry in quarantena ha parlato con William al telefono: il gesto di Kate Middleton Il principe Harry è arrivato a Londra senza Meghan Markle per assistere ai funerali di suo nonno, il principe Filippo. Secondo una fonte interpellata dal Daily Mail avrebbe ...

Londra, ultimi preparativi per il funerale del principe Filippo Londra, 16 apr. (askanews) – Ultimi preparativi a Londra per il il funerale del principe Filippo che si terrà nella cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor, sabato 17 aprile. Il duca di Edimb ...

